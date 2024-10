Real Madrid tombe devant LOSC 1-0

On a eu droit à une soirée de Ligue des Champions vraiment folle ce mercredi 02 octobre 2024. En déplacement en France pour défier LOSC pour le compte de la deuxième journée de la phase de Ligue de la C1, le Champion en titre Real Madrid s’est logiquement incliné (1-0).

Alors que Real Madrid n’avait plus perdu depuis le mois de janvier dernier, les Madrilènes sont tombés ce mercredi soir sur la pelouse de Pierre Mauroy. Ballotté en début de match, le champion d’Europe en titre cédait finalement juste avant la pause sur un pénalty de Jonathan David (45e+2’). En seconde période, les hommes de Bruno Génésio ont souffert mais ont réussi à tenir grâce notamment à un Lucas Chevalier exceptionnel, qui a sorti plusieurs parades en fin de match. Score 1-0 au coup de sifflet final. Un exploit monumental réalisé par les Dogues qui se relancent dans cette C1, après avoir perdu il y a deux semaines contre le Sporting.

A domicile, Liverpool a dominé Bologne 2-0 avec notamment un but de l’international égyptien Mohamed Salah. Avec ce but, le Pharaon porte son total de réalisations dans la plus belle compétition européenne à 45. Il dépasse de ce fait Didier Drogba et Samuel Eto’o et devient le joueur africain ayant le plus marqué dans l’histoire de la Ligue des Champions.

Dans les autres rencontres, Aston Villa a lui également réussi un gros exploit en battant le Bayern Munich (1-0), le Benfica Lisbonne a surclassé l’Atlético Madrid (4-0), la Juventus a renversé Leipzig (3-2), Liverpool a maîtrisé Bologne (2-0) tandis que Bruges a vaincu Sturm Graz (1-0).

Voici tous les résultats de ce mercredi en C1 :

Chakhtior Donetsk vs Atalanta, 0-3

Girona vs Feyenoord, 2-3

Benfica vs Atletico Madrid, 4-0

Liverpool vs Bologne, 2-0

RB Leipzig vs Juventus, 2-3

Lille vs Real Madrid, 1-0

Sturm Graz vs Club Bruges, 0-1

Aston Villa vs Bayern, 1-0

Dinamo Zagreb vs Monaco, 2-2

