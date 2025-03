Real Madrid se qualifie difficilement pour les quarts de finale

Suite et fin de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Les dernières rencontres ont été disputées dans la soirée de ce mercredi 12 Mars 2025. Le choc entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses, et c’est la Maison Blanche qui sort avec la qualification.

Mardi soir, c’est le choc XXL entre Liverpool et le Paris Saint-Germain qui nous a régalés jusqu’au bout de la nuit avec une victoire parisienne lors de la séance de tirs au but. mercredi soir, il a fallu se montrer patient pour le choc madrilène entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid. Tout a commencé à 100 à l’heure quand Conor Gallagher, titulaire surprise, a trouvé le chemin des filets après seulement 28 secondes de jeu pour remettre les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

Un but en moins d’une minute qui aura conduire les deux formations jusqu’à la 120e minute de jeu. S’en est alors suivi la terrible séance de tirs au but. À ce petit jeu, c’est finalement le Real Madrid qui s’en sort avec un penalty refusé à Julian Alvarez qui a glissé et touché à deux reprises le ballon qui était pourtant bien rentré, mais dans la foulée, Jan Oblak a repoussé la tentative de Lucas Vazquez. Ensuite, Llorente a envoyé sa tentative sur la barre, Rüdiger ne se faisait pas prier pour valider la qualification !

Les résultats de ce mercredi en Ligue des Champions :

Lille vs Dortmund, 1-2 (2-3 au cumul)

Aston Villa vs Club Brugge 3-0 (6-1 au cumul)

Arsenal vs PSV Eindhoven, 2-2 (9-3 au cumul)

Atletico Madrid vs Real Madrid, 1-0 (2-2 ap, 2-4 tab)



J.S

13 mars 2025 par ,