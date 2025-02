Real Madrid renverse Man City à l’Etihad Stadium

Le Real Madrid a encore prouver qu’il joue pour remporter la Ligue des Champions. Ce mardi soir, les Madrilènes affrontaient Manchester City pour le compte du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Menés à deux reprises, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont su revenir au score. Ils sont parvenus à même arracher la victoire face aux Sky Blues 2-3.

Le Real Madrid a renversé Manchester City au bout du suspense dans un match haletant de Ligue des champions, s’imposant 3-2 grâce à un but salvateur de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu. Dès la 19e minute, Erling Haaland a ouvert le score pour City d’une reprise imparable à bout portant, profitant d’une remise de Gvardiol. La seconde période a marqué le réveil des Madrilènes. À la 60e minute, Kylian Mbappé a remis les siens dans la course d’un but chanceux du tibia après un cafouillage dans la surface. Manchester City a repris l’avantage à la 80e sur un penalty transformé par Haaland, semblant sceller le sort du match. Mais le Real Madrid n’a jamais cessé d’y croire. À la 86e minute, une relance catastrophique d’Ederson a permis à Vinicius de frapper en angle fermé, Brahim Diaz surgissant pour égaliser en poussant le ballon au fond des filets.

Le match semblait se diriger vers un nul, mais dans les derniers instants, Jude Bellingham a saisi sa chance. Sur une erreur de Kovacic et une mauvaise anticipation de Rico Lewis, Vinicius Junior a récupéré le ballon, a tenté un lob raté, mais Bellingham, bien placé, a conclu d’un tir précis pour offrir une victoire inespérée aux siens, 2-3.

Les résultats de ce mardi :

Brest vs PSG, 0-3

Sporting vs Dortmund, 0-3

Juventus vs PSG Eindhoven, 2-1

Man City vs Real Madrid, 2-3

J.S

12 février 2025 par ,