Réaction de Moussa Latoundji après le tirage au sort

Le sélectionneur par intérim des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji, a réagi après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Côte d’Ivoire 2023). L’entraîneur par intérim s’est dit confiant du groupe L dans lequel le Onze national est logé.



Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 qui se jouera en Côte d’Ivoire, le Bénin évolue aux côtés du Sénégal, champion d’Afrique, du Mozambique et du Rwanda.

« Yes we can », a confié le sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji aussitôt informé du tirage.

20 avril 2022