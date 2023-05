Qui est le ministre Paulette M. ADJOVI YEKPÈ

Paulette Marcelline ADJOVI épouse YEKPÈ, est le nouveau ministre béninois des affaires étrangères. Le chef de l’Etat l’aurait nommée en remplacement de Aurélien AGBENONCI déchargé de ses fonctions mardi 23 mai 2023. Qui est Paulette Marcelline ADJOVI YEKPÈ, nouvelle cheffe de la diplomatie béninoise.

Une femme pour gérer le portefeuille des affaires étrangères au Bénin. Paulette Marcelline ADJOVI YEKPÈ a été nommé ce mardi 23 mai 2023 en remplacement de Aurélien AGBENONCI. Le nouveau ministre est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Linguistique appliquée, littératures, civilisations américaine, anglaise et traduction. Elle a également fait ses études supérieures en Angleterre (West London Institute of Higher Education) puis en France à l’Université de Paris III (Sorbonne), et obtint le diplôme de Post-Graduate Diploma, option Traduction en 1983.

Elle a occupé en 1983, le poste de cheffe service traduction et interprétariat de la Société des Ciments d’Onigbolo. Elle fut traductrice régionale et responsable de l’administration et de la conférence à l’IPPF (International Planned Parenthood Federation), puis traductrice indépendante à partir de 1997. A ce titre, elle organise des conférences au profit des organisations telles que AFDB, ILO, WHO via Symposia Consult Firm in Abidjan, UNICEF, African Union, Africa Online, SOCOG ( 2000 Olympic Games Committee-Sydney- Australie).

Avant sa nomination en 2016 au poste d’ambassadrice du Bénin près le Nigéria, elle a couvert durant la période depuis 2008, des réunions et sessions du Parlement de la CEDEAO.

