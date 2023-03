Quelques images du dernier entrainement des Guépards avant le match

Malgré tout, c’est ce mercredi 29 mars que se tiendra le match de la 4e journée ds éliminatoires de la CAN 2023 entre le Bénin et le Rwanda.

Les Guépards du Bénin privés de Jordan Adéoti, Sessi d’Almeida et Josué Tchibozo, sont actuellement à Kigali. Objectif, décrocher les 3 points de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda.

Déjà à Kigali depuis ce lundi, les hommes de Gernot Rohr ont effectué leur dernier entrainement ce mardi. On peut y voir de la concentration sur les visages.

Les Guépards sont derniers du Groupe L derrière le Sénégal, Mozambique et Rwanda. Une victoire demain, va relancer les Béninois dans la course pour la qualification pour la Côte d’Ivoire.

Des images du dernier entrainement des poulains de Rohr :

J.S

28 mars 2023