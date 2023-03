Quelques images des Guépards à l’entrainement ce lundi

Gernot Rohr et ses poulains ont démarré comme prévu ce lundi 20 mars leurs préparatifs pour la double confrontation face au Rwanda.

Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le Bénin joue le Rwanda mercredi et lundi prochain.

A deux jours du match aller au Stade Mathieu Kérékou à Cotonou, les Guépards ont effectué leur première séance d’entrainement ce lundi.

En images, Rohr et ses stars se préparent bien pour mettre le paquet face au Rwanda :

J.S

20 mars 2023 par ,