Quel budget pour 5 jours à Las Vegas ?

Capitale mondiale du jeu, célèbre pour ses casinos, Las Vegas attire chaque année des millions de visiteurs, venus tenter leurs chances aux jeux de table et aux machines à sous. Mais Las Vegas, c’est aussi une ville où les spectacles sont grandioses. Les casinos ne sont pas seulement des établissements de jeux, ce sont aussi des hauts lieux du divertissement. Au Bellagio, le show aquatique « O » ou l’épopée acrobatique « KÀ » au MGM Grand fait le bonheur des spectateurs du monde entier. Quel budget faut-il prévoir pour visiter cette ville pendant cinq jours ? Que vous souhaitiez profiter d’un séjour à petit prix ou vivre une expérience luxueuse, voici une estimation des coûts pour un séjour de cinq jours à Las Vegas.

Transport

Le transport occupe assurément une part importante de votre budget. Il dépend de la saison, de la compagnie aérienne et de la réservation. En moyenne, comptez 900 € en classe économique et en basse saison et jusqu’à 3 500 € en classe affaires.

Pour obtenir les meilleurs prix, pensez à réserver votre vol plusieurs mois à l’avance, comparez les différentes offres via des comparateurs de vols et évitez les périodes de forte affluence comme les vacances scolaires et les grands événements de la ville.

Une fois arrivé à Las Vegas, vous avez plusieurs options pour vous déplacer dans la ville. En taxi, le trajet depuis l’aéroport jusqu’au Strip coûte entre 25 US $ et 35 US $, selon le trafic et la destination exacte. Il est souvent plus rapide que les transports en commun, mais reste une option plus coûteuse.

Le Monorail de Las Vegas est une option pratique pour se déplacer le long du Strip, avec un coût de 6 US $ par trajet. Il permet d’éviter les embouteillages et d’accéder facilement aux différents complexes hôteliers. Les bus comme le Deuce ou le SDX desservent le Strip et le centre-ville à des tarifs abordables. Vous pouvez aussi louer une voiture si vous prévoyez d’explorer les environs.

Hébergement

Las Vegas propose une large gamme d’hébergements pour tous les budgets, allant des auberges de jeunesse aux hôtels cinq étoiles. Si vous souhaitez profiter d’un séjour haut de gamme, prévoyez un budget d’au moins 120 US $ par nuit pour un hôtel de luxe sur le Strip. Pour un bon compromis entre confort et prix, il faudra compter entre 60 US $ et 100 US $ par nuit. Les options les plus abordables commencent à 15 US $ la nuit, souvent en périphérie du Strip ou dans des motels.

Comme partout, les prix des hébergements varient en fonction de la localisation, de la période et des événements spéciaux dans la ville qui peuvent faire grimper les tarifs.

Restauration

Pour la nourriture, vous avez plusieurs choix. Pour un repas rapide et économique, les fastfoods proposent des menus dès 3 US $. Si vous optez pour un dîner pour deux personnes dans un restaurant de gamme intermédiaire, sans vin, le tarif commence à 30 US $. Les établissements gastronomiques, souvent dirigés par des chefs renommés, affichent des prix bien plus élevés.

Pour limiter vos dépenses alimentaires, vous pouvez profiter des buffets à volonté, utiliser des coupons de réduction ou rechercher des offres spéciales. Certaines passes de rabais peuvent durer jusqu’à 30 jours.

Activités et divertissements

Impossible de visiter Las Vegas sans faire un tour dans les casinos. Le budget à prévoir pour jouer dépend entièrement de vos préférences et de votre style de jeu. Si vous êtes novice dans le domaine, pensez à vous entraîner sur les casinos virtuels avant votre voyage grâce aux meilleurs casinos en ligne sur Casino-comparatif.org.

Pour assister aux spectacles de la ville, prévoyez entre 50 US $ et à plus de 200 US $ selon la renommée du show. Pour une visite culturelle, les musées, les parcs à thèmes et autres attractions vous ouvrent leurs portes à des tarifs variables.

Shopping et souvenirs

Las Vegas est un paradis du shopping, avec les zones commerciales des grands hôtels, des centres commerciaux proposant des boutiques de luxe et des magasins d’usine offrant des prix attractifs. Le budget à prévoir pour le shopping dépendra de vos envies et de vos moyens.

Budget total estimé pour 5 jours

Selon votre style de voyage, voici une estimation du budget pour une personne :

Budget économique : entre 500 US $ et 800 US $, en choisissant des hébergements abordables et des repas à petit prix.

Budget moyen : entre 1 000 US $ et 1 500 US $, permettant de profiter d’hôtels de milieu de gamme et d’activités variées.

Budget confortable : plus de 2 000 US $, pour une expérience premium dans des hôtels de luxe, des restaurants raffinés et des spectacles prestigieux.

Ces estimations varient selon vos choix d’activités, le niveau de confort que vous recherchez et votre manière de dépenser.

Conseils pour optimiser son budget

Pour faire des économies, réservez vos vols et votre hébergement plusieurs mois à l’avance pour profiter des meilleurs prix. Par ailleurs, profitez des offres spéciales des clubs de joueurs et des programmes de fidélité des hôtels. Enfin, voyagez hors des périodes de forte affluence pour bénéficier de tarifs avantageux.

Conclusion

Las Vegas est une destination qui s’adapte à tous les budgets. Que vous recherchiez une expérience abordable ou un séjour luxueux, une bonne planification vous permettra d’optimiser vos dépenses et de profiter pleinement de votre voyage. Prêts à tenter l’aventure ? Commencez à préparer votre voyage le plus tôt possible !

