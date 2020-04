Quatre responsables d’églises arrêtés à Pobè

Deux pasteurs et deux prêtres de l’église catholiques ont été interpellés par la police à Pobè ce lundi 06 avril 2020. Il leur est reproché de célébrer la messe le dimanche 05 avril dernier alors que la mesure gouvernementale portant fermeture des lieux de culte reste encore en vigueur dans le pays en raison de la pandémie du Coronavirus.

Selon les informations rapportées par l’ABP, ces 04 hommes de Dieu ont été gardés à vue ce lundi avant d’être libérés et mis sous convocation.

Ils devraient selon la même source, être présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Pobè ce mardi 07 avril.

S’agissant de la pandémie du Covid-19 au Bénin, le gouvernement a prorogé de deux semaines, la mesure portant fermeture des églises, mosquées, et autres lieux de prière.

Prévue pour s’achever dimanche 05 avril dernier, cette mesure a été prorogée jusqu’au dimanche 19 avril prochain.

