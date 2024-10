Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards du Bénin, était en conférence de presse juste après la défaite (2-1) face au Rwanda ce mardi soir. Le technicien sait quoi retenir de cette confrontation.

Le Rwanda a renversé le Bénin dans la soirée de ce mardi lors du match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Alors qu’ils menaient au score depuis la 42e minute, les Guépards se sont fait avoir en seulement cinq minutes. Ils ont encaissé deux buts ce qui a abouti à une défaite. Pour Gernot Rohr, il y a une leçon à retenir.

"La leçon de ce match, c’est que quand on mène 1-0 à l’extérieur, on ne doit pas trop reculer. On n’a pas su gérer.", a d’abord analysé le sélectionneur. Cependant, Rohr évoque un point positif durant le match. "Le point positif, c’est que sur la confrontation directe, c’est le Bénin qui est devant. Nous avons notre destin entre nos mains. Je pense que nous allons finir deuxième de ce groupe. Nous avons la conviction qu’on peut le faire.", a-t-il ajouté.

En fin de partie, le Bénin aurait pu bénéficier d’un penalty. Une faute arbitrale qui poussent Rohr à lancer un appel à la CAF. "Mes joueurs ont dit qu’il avait un penalty sur Steve-Waren Traoré. L’erreur est humaine mais ça fait beaucoup de décisions arbitrales défavorables ce soir. La CAF a beaucoup de travail. Mais je regarde le jeu et j’espère que mes joueurs apprendront de ce match."

Malgré ce résultat décevant, le Bénin tient son destin en mains. La qualification se jouera lors de la prochaine trêve internationale.

