Prof Dandi Gnamou fait le point des 19es Assises Statutaires de AA-HJF

Du 4 au 6 décembre 2023, une délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin avec à sa tête la Professeure Dandi Gnamou a pris part aux 19èmes Assises statutaires de l’Association africaine des hautes juridictions francophones (l’AA-HJF) en Guinée Conakry.

« Les assises ont été une grande rencontre scientifique et d’échanges de bonnes pratiques professionnelles entre les hauts juges de l’espace Aahjf », a déclaré la cheffe de la délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin à l’issue des travaux. Les Assises Statutaires de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) ont été placées sous le thème « le droit transitoire en Afrique ». Selon la Professeure Dandi Gnamou, les assises ont été sanctionnées par la déclaration de Conakry, acte fort par lequel les participants ont tenu à exprimer leurs préoccupations relativement aux ruptures récurrentes de l’ordre constitutionnel et appelés les autorités de fait à préserver les prérogatives de la justice.

« Ils ont reconnu leur part de responsabilité dans certaines transitions et invités chaque juge à respecter son serment en gardant en tout temps son impartialité et son indépendance et à assumer sa responsabilité dans la préservation des droits et libertés fondamentales, finalité de toute constitution », a ajouté la cheffe de la délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin. La secrétaire générale de la Cour constitutionnelle, Sérapie Isabelle Aissi Djonnon Djato et le Directeur de la recherche et de la documentation, M. Aboudoulatif Sidi ont également pris part aux assises.

Akpédjé Ayosso

7 décembre 2023 par ,