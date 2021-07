Prof Alavo alerte sur une baisse du rendement de maïs

Thiery Alavo, Professeur Titulaire en Entomologie, science des insectes de l’Université d’Abomey-Calavi, a fait savoir à quoi devait s’attendre les populations dans les prochains jours en ce qui concerne la disponibilité du maïs.

« Je dirai que la saison de cette année est gâtée. Parce qu’avec quatre semaines de retard pour les pluies, et l’attaque des ravageurs, le rendement va considérablement baisser. Nous devons nous attendre à avoir plus de problèmes dans les six ou neuf mois à venir », a alerté Thiery Alavo, Professeur titulaire en Entomologie (science des insectes) de l’UAC, mercredi 7 juillet 2021, dans la rubrique Environnement de l’émission Actu-Matin sur Canal3.

Face à cette situation alarmante vu la cherté du prix des denrées alimentaires à laquelle les populations sont confrontées, l’entomologiste a fait des propositions. « Nous avons beaucoup de variétés (maïs,ndlr) au Bénin. Mais, il y a probablement des variétés qui sont susceptibles que d’autres. Il y en a qui vont peut-être plus résister. J’ai lu dans des publications scientifiques que le maïs jaune doux est facilement plus attaqué que les autres variétés››, a souligné le spécialiste. Il faut ‹‹ qu’on conduise des programmes de recherche pour évaluer, parmi les variétés de maïs qui existent au Bénin, lesquelles peuvent mieux supporter », suggère Prof Thiery Alavo.

