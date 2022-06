Principaux doutes et critiques à l’égard du Bitcoin

Il existe plusieurs rumeurs sur le Bitcoin. Découvrez les critiques les plus courantes concernant le Bitcoin.

Le Bitcoin a constamment fait face à des pressions croissantes de la part des régulateurs gouvernementaux et d’une poignée d’investisseurs, jetant des doutes sur sa viabilité en tant que monnaie de transaction ou réserve de valeur. En tant que principale crypto-monnaie, les critiques sur le Bitcoin ont un impact significatif sur l’ensemble du marché. Cependant, il est toujours essentiel que vous connaissiez les plaintes et les doutes courants sur le Bitcoin. Cela vous aiderait à prendre des décisions éclairées lorsque vous investissez dans le Bitcoin. Voici les principales critiques concernant le Bitcoin.

Le Bitcoin alimente l’économie criminelle

De nombreuses personnes reprochent de plus en plus au Bitcoin de faciliter les activités criminelles sur Internet. Les principales activités illégales liées au Bitcoin sont le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, le trafic de drogue, le financement du terrorisme, la fraude et les assassinats. Les critiques estiment que le Bitcoin facilite ces activités en raison de son réseau décentralisé.

Alors que les transactions en Bitcoins ne révèlent pas l’identité réelle des utilisateurs et n’incluent pas de tiers, sa blockchain valide tous les transferts d’argent sur un grand livre numérique partagé. En outre, le Bitcoin est une monnaie universelle, non réglementée par une quelconque autorité centrale. Les dernières statistiques montrent que le montant des Bitcoins utilisés dans le cadre d’activités criminelles est encore relativement faible par rapport à ceux liés aux monnaies fiduciaires.

L’affirmation selon laquelle le Bitcoin facilite les activités illégales est un problème qui touche l’ensemble du secteur et qui affecte d’autres crypto-monnaies. Les criminels sont principalement attirés par le Bitcoin en raison de la sécurité renforcée du réseau qui rend difficile le suivi des identités et des transactions des utilisateurs. Cependant, il existe désormais des moyens de suivre les transactions en Bitcoins liées à des activités illégales.

Le Bitcoin n’est pas une réserve de valeur viable

Certains investisseurs ont également constamment critiqué la viabilité du Bitcoin en tant que réserve de valeur, affirmant qu’il n’a pas le potentiel pour servir cet objectif. Selon eux, le Bitcoin est un actif très volatil qui pourrait rapidement laisser les investisseurs avec d’énormes pertes si les marchés subissent un coup dur. Cependant, les investisseurs avisés affirment également que la volatilité crée des opportunités de rentabilité avec le Bitcoin.

Historiquement, le Bitcoin a connu des hausses et des baisses de prix massives, démontrant une meilleure résistance à l’inflation que les actifs traditionnels. De nombreux investisseurs institutionnels ont de plus en plus accumulé des avoirs en Bitcoins pour se couvrir contre l’inflation. En outre, l’offre de Bitcoins diminue et la demande augmente, ce qui lui permettra de maintenir une valeur plus élevée au fil du temps.

Le Bitcoin est un actif d’investissement fiable et sûr. Il donne aux investisseurs l’autonomie nécessaire pour acquérir, transférer et gérer leurs actifs comme ils l’entendent. Grâce à son registre blockchain, les investisseurs peuvent conserver des enregistrements de transactions précis et cohérents. En outre, sa valeur fluctue en fonction de la confiance des utilisateurs et non des influences politiques ou institutionnelles.

Le Bitcoin est un perturbateur de marché

Bien que l’adoption du Bitcoin ait considérablement augmenté ces dernières années, les investisseurs institutionnels restent sceptiques, craignant que la crypto-monnaie ne perturbe leurs activités. Certains gouvernements ont même interdit à leurs banques de trader des crypto-monnaies. Ils considèrent principalement la décentralisation du Bitcoin comme une menace pour les monnaies et les économies nationales.

Le Bitcoin est la crypto-monnaie pionnière, transformant divers aspects de l’économie mondiale. Il a inspiré l’émergence de toute l’industrie mondiale des crypto-monnaies, aujourd’hui évaluée à plus de 3 000 milliards de dollars. Le Bitcoin a également créé plusieurs opportunités commerciales dans de multiples secteurs, notamment la fabrication, les voyages, la finance, le e-commerce, les soins de santé, la vente au détail et la technologie.

La technologie blockchain sous-jacente du Bitcoin est un logiciel libre qui permet aux innovateurs de créer divers produits et projets autour des crypto-monnaies. Dans l’ensemble, le Bitcoin a inspiré un développement économique et une croissance solides dans le monde entier. Les experts estiment que le Bitcoin deviendra encore plus utile au fur et à mesure que son adoption prendra forme dans les institutions classiques.

Comme toute autre invention révolutionnaire, le Bitcoin fait l’objet de nombreuses critiques. Cependant, la plupart d’entre elles ne sont que des spéculations sans fondement réel. Le Bitcoin est une monnaie de transaction et un actif d’investissement, reconnu et accepté dans le monde entier.

