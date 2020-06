Près 10 000 personnes en détention au Bénin

La population des détenus a connu une nette augmentation au cours de l’année 2019. De 7974 en janvier, le nombre de détenus dans les prisons et maisons d’arrêts est passé à 9792 à la fin de l’année.

Selon les statistiques de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), 1818 nouveaux détenus ont été enregistrés de janvier à décembre 2019 faisant passer leur effectif de 7974 à 9792.

Sur la même période, le nombre des personnes en attente d’être jugées est de 5142 dont 217 femmes.

La durée de détention provisoire de la plupart d’entre eux est inférieure à un an. 27% des détenus en attente de jugement ont un âge compris entre 25 et 30 ans.

D’après les responsables de l’Agence, cette augmentation est liée au fait que la population des personnes en détention préventive est nettement supérieure à celle des condamnés. Ce qui explique également la surpopulation observée dans les prisons et établissements pénitentiaires, notamment, Abomey-Calavi, Cotonou, Akpro-Missérété, Abomey et Porto-Novo.

Au cours de l’année 2019, il y a 13.087 entrées dans les prisons et maisons d’arrêt, et 9.859 sorties. 07 cas d’évasion ont été enregistrés dans les prisons d’Abomey-Calavi (03 cas), Abomey (02 cas), Natitingou (01) et Porto-Novo (01 cas). 03 évadés ont été repris dans les établissements pénitentiaires d’Abomey, Natitingou et Abomey Calavi.

Au cours de l’année 2019, 47 décès ont été enregistrés contre 56 en 2018. Abomey a le plus grand nombre de décès (09 cas), suivi de Porto-Novo, Parakou et d’Abomey Calavi.

977 détenus dont 06 femmes ont bénéficié de la libération conditionnelle.

A la date du 31 décembre 2019, 37 nourrissons ont été dénombrés dans les maisons d’arrêt.

La population des personnes provisoirement détenues est nettement supérieure à celle des personnes déjà jugées et condamnées dans les prisons et maisons d’arrêt au Bénin, indiquent les chiffres de l’APB.

Encadré

Tableau comparatif des détenus entre 2018 et 2019

Catégories Effectif en 2018 Effectif en 2019 Pourcentage en 2019

Hommes 7619 (95,52%) 9362 95,61%

Femmes 238 (02,77%) 315 03,22%

Filles 03 (0,03%) 03 0,03%

Garçons 114 (01,68%) 112 01,14%

Total 7974 9792

