Pr Vincent Dan, recteur honoraire de l’UAC s’est éteint

Un ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a tiré sa révérence, dimanche 1er janvier 2023.

Le Professeur Vincent Dan, agrégé de Pédiatrie et de Puériculture, ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est passé de vie à trépas, dimanche 1er janvier 2023, à l’âge de 99 ans.

Le décès est survenu le jour de l’an et date anniversaire du recteur honoraire qui est né le 1er janvier 1924.

Appelé affectueusement ‘’père de la pédiatrie béninoise ‘’, le Professeur Vincent Dan fut le premier agrégé de Pédiatrie au Bénin. Il a été nommé Professeur Titulaire de Pédiatrie et de Génétique Médicale à l’Université du Dahomey et de Chef de service de Pédiatrie au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou par décret N° 1974-94 DU 04 AVRIL 1974 signé du président feu Mathieu Kérékou.

2 janvier 2023 par ,