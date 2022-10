Pour une bouteille magique, un enseignant se fait soutirer 09 millions F

Un enseignant s’est fait escroquer par un mécanicien à Houègbo, un arrondissement de la commune de Toffo, département de l’Atlantique. Pour une bouteille magique, il a investi 09 millions de francs CFA avant de se rendre compte qu’il s’agissait une escroquerie.

Un enseignant victime d’une escroquerie à Houègbo. Un mécanicien lui a soutiré la somme de 09 millions de francs CFA. Le présumé escroc selon Banouto, s’est présenté comme un vendeur de produits de la pharmacopée à Parakou. Il aurait rencontré l’enseignant au cours de ses balades.

Pour atteindre son but, le mécanicien rapporte le média, feint d’être un démuni et réussit à attirer la pitié de cet enseignant qui l’a introduit dans son domicile pour lui servir à manger. Il profite de cette hospitalité et propose un produit à son hôte contre les moustiques dans toute la maison. Une fois ce produit déposé dans le salon, l’enseignant exécute désormais tout ce que le mécanicien lui demande. Ainsi, il a été emmené de Parakou pour Houègbo par le mécanicien pour l’aider à trouver un preneur pour un héritage mystique (une bouteille magique) héritée de son feu père avec pour consignes fermes, de ne pas associer des oncles. L’enseignant sera amené à investir jusqu’à la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA avant de se rendre compte qu’il s’agit d’une escroquerie.

A cette étape, le présumé escroc a commencé par éviter toutes rencontres avec sa victime. La police a ouvert une enquête qui a conduit à son interpellation le 03 octobre 2022, après un long moment de filature. Placé en garde à vue, il sera présenté au procureur de la République pour la suite de la procédure.

28 octobre 2022 par ,