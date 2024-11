Pour Black Friday, Corsair ouvre la voie à une nouvelle ère du voyage en lançant le paiement en cryptomonnaie

A l’occasion du Black Friday, Corsair fait honneur aux origines du Black Friday et lance une campagne promotionnelle empruntant les codes de l’industrie high-tech. La compagnie rend l’évasion plus accessible que jamais, avec des tarifs à partir de 364 887 XOF TTC A/R.

Avec cette nouvelle campagne destinée à l’ensemble des marchés de la compagnie, Corsair et son agence référente AustralieGad interpellent les voyageurs au travers de visuels disruptifs et les invitent à embarquer pour la capitale française en plus haute définition qu’à travers l’écran de leur nouveau téléphone.

A travers cette nouvelle campagne moderne et audacieuse, la compagnie Corsair assoit sa nouvelle image de marque et confirme sa montée en gamme notamment grâce à l’évolution de son produit

Direction Paris à partir de 364 887 XOF TTC A/R : la compagnie aérienne française redonne au Black Friday ses lettres de noblesse en proposant une offre flash avec des tarifs très attractifs et valables sur de nombreuses périodes de voyage.

Du 28 novembre au 1er décembre 2024, Corsair invite les voyageurs à céder à l’appel de la capitale française plutôt qu’à la sonnerie de leur nouveau téléphone, en partant depuis Cotonou vers Paris-Orly à partir de 364 887 XOF TTC A/R.

Ces tarifs promotionnels s’appliquent sur des périodes de transport allant du 8 janvier 2025 jusqu’au 21 juin 2025 selon les destinations. Les tarifs sont disponibles dans tous les points de vente de Corsair et en agences de voyages, ainsi que sur le site web flycorsair.com.

* Le renouvellement complet de la flotte Corsair, entrepris en 2020, s’achèvera d’ici la fin de l’année.

Paiement en cryptomonnaie : l’innovation au service du client

Après le lancement du paiement en plusieurs fois sans frais, Corsair poursuit son objectif de faciliter l’achat de billets pour ses clients et s’ouvre au paiement en cryptomonnaie, devenant la première compagnie aérienne française à accepter ce nouveau mode de paiement. Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de la nouvelle image de marque Corsair, résolument tournée vers le service au passager et la facilitation du parcours client.

Grâce à un partenariat avec le fournisseur de services de paiement en cryptomonnaie BitPay, l’achat de billets d’avion est désormais réalisable en Bitcoin, Litcoin, Etherum, mais également en plus de 100 autres cryptomonnaies sur le site flycorsair.com. En pratique, le client souhaitant régler en cryptomonnaie n’aura aucune démarche supplémentaire à effectuer.

« Ce nouveau moyen de paiement s’inscrit dans la continuité de la démarche entreprise par Corsair pour simplifier l’achat de billets d’avion et apporter davantage de flexibilité à nos clients, par l’innovation digitale. En ouvrant la voie à ce nouveau mode de paiement dans le secteur de l’aérien en France, nous confirmons notre capacité à nous adapter aux attentes de l’ensemble de nos clients et à leurs nouveaux usages, afin de leur garantir une expérience de voyage privilégiée, y compris en amont de leur voyage. », Jérôme Picard, Directeur E-commerce et des Systèmes d’Information Corsair.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

