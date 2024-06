Portugal et Turquie à la tête du Groupe F

Fin ce mardi 18 Juin 2024 des matchs comptant pour la première journée dans cet Euro 2024. L’affiche Portugal vs Tchéquie a clôturé cette première journée de la phase de Poules.

Deux matchs ont été disputés ce mardi. Il s’agissait des derniers entrants de la poule F. La Turquie et la Géorgie nous ont offert un beau spectacle sur la pelouse du RB Leipzig. Dans une ambiance de folie, les deux sélections ont régalé les supporters venus au stade. La Turquie a réussi à faire la différence au coup de sifflet final grâce à un coup de génie de sa pépite, Arda Güler. Score 3-1.

A 20h, le Portugal de Cristiano Ronaldo devrait lui également faire un sans faute face à la Tchéquie. Sauf que la tâche n’a du tout pas été facile pour les Portugais. Porté par un Cristiano Ronaldo devenu le seul joueur ayant disputé six Euros d’affilée et Pep le joueur le plus âgé ayant disputé la compétition, le Portugal a encaissé le but d’ouverture en seconde période. Finalement aidé par un CSC d’un défenseur de la Tchéquie, la Seleçao a égalisé avant de décrocher la victoire à la 92e minute. Victoire 2-1.

Le Portugal et la Turquie sont ainsi à la tête du groupe F de cet Euro 2024 avec trois points chacun.

