Porto-Novo abrite le tournoi de l’espoir

La Fédération Béninoise de Tennis (FBT), organise au stade Charles de Gaulles à Porto-Novo, du 25 au 28 décembre, le tournoi de l’espoir. Cette compétition nationale regroupe les meilleurs issus des compétitions régionales. Ainsi, le tournoi de l’Espoir lance la nouvelle saison pleine de compétitions annoncée la semaine dernière par la FBT.

Porto-Novo annonce les couleurs d’une saison tennistique pleine de compétitions qui demarre au cours de ce mois de décembre 2022 pour se prolonger sur l’année 2023.

Le tournoi de l’Espoir est la première compétition qui donne le coup d’envoi d’une saison sans repos. Et c’est sur les courts de tennis du stade Charles de Gaulles à Porto-Novo que se déroule depuis hier 25 décembre, la première compétition nationale qui regroupe les meilleurs issus des compétitions régionales.

Le tournoi de l’espoir est réservée aux jeunes joueurs des catégories U12 et U18. La compétition prend en compte les meilleurs joueurs issus des compétitions organisées sous la direction des ligues départementales. Environ 128 participants issus de ces tournois régionaux y sont attendus pour un total de 124 matchs.

Pendant 4 jours, les jeunes pratiquants seront sous les feux de la rampe. Ce serait une occasion pour la faîtière de procéder aux détections, histoire d’accompagner les enfants les plus prometteurs et de répondre non seulement à leurs aspirations, mais également à la volonté du président Jean-Claude Talon qui tient au respect scrupuleux de la feuille de route de l’instance qu’il dirige. C’est une manière pour la FBT de prouver ses ambitions qui consistent à promouvoir des valeurs sportives et éducationnelle à travers la discipline.

M. HOUÉTO

26 décembre 2022 par