Le groupement national des sapeurs-pompiers a présenté les statistiques de l’année 2021. Selon les chiffres, 12109 interventions ont été réalisées contre 10744 en 2020.

Sur l’ensemble des interventions, 9230 personnes ont été sauvées en 2021 et 510 décès ont été enregistrés. 315 personnes ont trouvé la mort sur les axes routiers, et 89 autres par noyade.

La route selon le lieutenant-colonel Sanni Gomina, rapporté par Frissons radio, a été plus meurtrière en 2021 qu’en 2020.

3 janvier 2022 par ,