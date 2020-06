Plusieurs habitations détruites en signe de représailles

Vives tensions à Kali, un village de l’arrondissement de Nikki-centre en fin de semaine écoulée. Plusieurs habitants ont vu leurs habitations, et autres biens saccagés. Et pour cause, le décès du secrétaire de l’association de développement villageois de Kali. Sa mort aurait été imputée à certaines personnes du village comme étant les responsables.

Selon les informations rapportées par Su Tii Dèra, une radio locale de Nikki, les populations en voulant venger les personnes indexées sont allées saccager leurs habitations et tous leurs biens. Les forces de sécurité déployées sur les lieux selon la même source, n’ont pu contenir leur ardeur.

Informé de la situation, le chef de l’arrondissement central et le premier ministre impérial sont allés calmer les protagonistes. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu dans la localité.

F. A. A.

