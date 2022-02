Plusieurs établissements privés d’enseignement supérieur fermés

La direction générale de l’enseignement supérieur procède depuis quelques heures, à la suspension puis à la fermeture de certains établissements privés d’enseignement supérieur installés sur le territoire national. Non-respect de la règlementation en vigueur, c’est la raison principale pour laquelle les établissements en cause ont été fermés.

L’opération de fermeture des établissements privés d’enseignement supérieur est dirigée par le directeur général de l’enseignement supérieur, YOUSSAO ABDOU KARIM Issaka. Il est appuyé par la police républicaine, et le cabinet de Me Hortence BANKOLE, huissier de justice. A Cotonou, l’équipe a procédé à la fermeture de ISCOM et l’Institut universitaire africain du Bénin. Poma University, Triumphant university et EDEXEL ont été fermés à Igolo dans la commune d’Ifangni.

ELTC, un établissement qui ne forme, mais reçoit des bacheliers et les place dans des écoles au Bénin, au Togo et au Ghana, a également été fermé à Igolo. Tous ces établissements ont été fermés pour non-respect des textes en vigueur.

Il leur est également reproché, l’ouverture de la section anglophone, jamais autorisée par le ministère de l’enseignement supérieur. Sans autorisation préalable du ministère, ils ont ouvert plusieurs filières. Depuis 2017, ces établissements privés d’enseignement supérieur n’ont pas présenté de candidats aux examens nationaux de Licence et de Master.

Le personnel administratif et les étudiants sont pour la plupart, des Nigérians. Mieux, les infrastructures dont ils disposent, selon l’équipe conduite par le directeur général de l’enseignement supérieur, ne répondent pas aux normes. Certains avaient pourtant bénéficié d’un sursis d’un an (2019-2020) pour se mettre en règle.

L’opération qui a démarré à Cotonou et dans le département du Plateau va s’étendre très bientôt sur tout le territoire national.









F. A. A.

2 février 2022 par