Plus d’une quinzaine d’assaillants neutralisés à Banikoara

Après l’attaque au Point triple en janvier dernier, les individus armés non identifiés se sont encore illustrés ce samedi 15 février 2025 à Banikoara, commune située dans le département de l’Alibori. Plus d’une quinzaine d’entre eux ont été neutralisés par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Nouvelle incursion des groupes armés ce samedi 15 février 2025 à Banikoara. Des échanges de tirs, environ 17 assaillants, apprend-on des sources proches de l’armée, ont péri sous les balles des Forces de défense et de sécurité. Ceci, grâce à la promptitude des militaires béninois (environ une vingtaine) envoyée au point contact.

Selon des informations non encore confirmées, 6 soldats béninois auraient trouvé la mort dans cette nouvelle attaque.

La hiérarchie militaire n’a pas encore communiqué sur les chiffres officiels.

F. A. A.

17 février 2025 par ,