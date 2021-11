Pfizer a conçu un médicament contre le Covid-19

La société américaine Pfizer a déclaré que son nouveau médicament antiviral contre le Covid-19 a montré une réduction du risque d’hospitalisation ou de décès de 89% lors de la deuxième phase des essais cliniques. C’est ce qu’a été annoncée dans une déclaration publiée vendredi sur le site web de la société pharmaceutique.

"Chez les adultes non hospitalisés infectés par le coronavirus, le PF-07321332 a montré une réduction de 89% du risque d’hospitalisation ou de décès", indique le communiqué. Il y est noté qu’il n’y a pas eu de décès lors de l’étude.

Pfizer a soumis les données de l’étude à la Food and Drug Administration des États-Unis et a exprimé le souhait d’obtenir d’urgence l’autorisation d’utiliser son nouveau médicament.

De son côté, Reuters note que le traitement sera composé de trois pilules prises deux fois par jour. Selon l’agence, Pfizer a l’intention de produire plus de 180.000 doses du médicament d’ici la fin de l’année, puis au cours de l’année suivante, ce nombre sera porté à 50 millions.

Précédemment, la société avait déclaré que la première phase des études avait montré la bonne tolérance et la sécurité du médicament. Le nouveau médicament pourrait potentiellement être pris dès l’apparition des premiers symptômes du coronavirus ou après un contact avec une personne infectée, sans nécessiter d’hospitalisation.

Source : TASS

