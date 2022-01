Patrice Talon promet relever le niveau des salaires cette année

La réforme de revalorisation des salaires des travailleurs annoncée dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG-2021-2026) sera effective cette année 2022. Le chef de l’État Patrice Talon l’a annoncé dans son message de vœux à la nation ce vendredi 31 décembre 2021.

Joie et satisfaction pour les travailleurs. Le "hautement social" annoncé dans le PAG 2021-2026 prend corps dès cette année 2022. Les travailleurs auront une augmentation de salaires dès la nouvelle année.

Formulant ses vœux à la nation béninoise, Patrice Talon a souhaité que l’État béninois soit « davantage solidaire à l’endroit de chacun en 2022 ».

« Pour ma part, la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026 que nous venons d’approuver, obéira au même sens de la méthode, de l’organisation et de la rigueur de sorte qu’avec le travail mieux fait, le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur que 2021 », a-t-il ajouté. Dans cette lancée, il a promis qu’en 2022, les salaires des travailleurs seront relevés au tant que le gouvernement investira dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous. « En 2022, l’Etat sera davantage solidaire à l’endroit de chacun et c’est déjà à ce titre que 20 milliards de FCFA environs sont en cours de répartition à un grand nombre de nos Petites et Moyennes Entreprises (PME), formelles et informelles ainsi qu’à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie », a poursuivi Patrice Talon. Le chef de l’Etat dit compter également sur chaque Béninoise et chaque Béninois pour « continuer à conférer au Bénin sa grandeur, et contribuer à son rayonnement ».

F. A. A.

1er janvier 2022 par