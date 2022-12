Patrice Talon et sa délégation au siège du FMI

A Washington DC depuis lundi 12 décembre dans le cadre du sommet USA-Afrique, le président Patrice Talon et sa délégation se sont rendus au siège du Fonds Monétaire International (FMI).

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a rencontré la directrice du Fonds Monétaire International Kristalina Georgieva. Les deux personnalités ont échangé sur les « défis auxquels le Bénin est confronté et de la meilleure manière pour le FMI de continuer à soutenir la stratégie de développement centrée sur les ODD du pays dans le cadre du programme de 42 mois soutenu par le FMI ».

Kristalina Georgieva a félicité le président Patrice Talon pour son engagement en faveur des réformes.

Akpédjé Ayosso

Engaging to meet President @PatriceTalonPR🇧🇯. I congratulated him on his strong commitment to reforms. We discussed challenges facing Benin and how best the IMF can continue to support the country’s SDG-centered development strategy under the 42-month Fund-supported program. pic.twitter.com/lN5JszDy5A

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 14, 2022