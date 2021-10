Patrice Talon en visite à Agoualand

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a visité ce vendredi 1er octobre 2021, le Complexe touristique Agoualand (CTA). Le chef de l’Etat était accompagné pour la circonstance des membres de son gouvernement.

Le Complexe touristique Agoualand sera ouvert au public dans les prochains jours. Mais avant, il a reçu sur invitation de son promoteur, le député Edmond Agoua, la visite du chef de l’Etat Patrice Talon dont le tourisme occupe une place importante dans le programme d’actions.

Agoualand est situé à Togba, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. Il s’étend sur une superficie de plusieurs hectares. Le site est composé d’un complexe hôtelier, des centres de détente, et des parcs zoologiques. On peut y trouver plusieurs animaux dont le lion, la panthère, l’hyène, le tigre, le chimpanzé, le gorille, des dromadaires, et autres.

C’est le plus grand parc de la sous-région. Il sera ouvert au public dans les prochains jours.

F. A. A.

1er octobre 2021 par