Patrice Talon appelle le Bénin à suivre l’exemple du Maroc

Jeudi 22 décembre, le Président de la République Patrice Talon recevait au Palais de la Marina les responsables des clubs et des fédérations sportives béninois. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l’Etat a parlé de ses ambitions de voir son pays, le Bénin se hisser au haut niveau lors des compétitions africaines et mondiales du football. Des ambitions qui viennent au lendemain de la prestation historique des Lions de l’Atlas du Maroc durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Patrice Talon a exprimé son admiration pour l’équipe marocaine de football dont la performance lors du mondial Qatar 2022 est salué par tout le continent africain.

« Nous avons tous regardé les matchs de la coupe du monde avec beaucoup d’intérêts, beaucoup d’enthousiasmes, même avec fierté pour certains matchs. Nous avons vu cette demi-finale entre la France et le Maroc qui a suscité beaucoup de fierté sur le continent africain pour une première participation l’une équipe africaine dans le carré final », a déclaré le Président de la République.

Le numéro un béninois affirme que les Lions de l’Atlas méritaient même d’être qualifiés pour la finale du tournoi. « Ils en avaient non seulement la capacité et le talent, mais la rage de vaincre. On a pu voir combien de gens ont été malheureux après l’élimination du Maroc parce qu’on était si près du but », confie-t-il.

Pour voir le Bénin arrivé à un tel niveau, Patrice Talon rassure que les jalons ont déjà commencé à être posés à travers les différentes réformes engagées et la volonté affichée par l’État béninois pour faire développer le secteur sportif au Bénin. « Je vous ai invités pour faire un peu le point de notre début. L’État a montré sa volonté d’impulser le développement sportif, la compétition, en réalisant quelques infrastructures, une première série. Nous avions réalisé 22 stades en plus de ce que nous avions dans le pays et une autre série va bientôt démarrer », a-t-il indiqué.

Dans le but d’accompagner le gouvernement à atteindre cet objectif, le chef de l’état à convier ses invités à plus de créativités.

Josué SOSSOU

25 décembre 2022 par