Pas de spectateurs au match Madagascar-Bénin le 2 septembre

‘’Les Ecureuils’’ du Bénin, en déplacement, affrontent les ‘’Barea’’ de Madagascar le 2 septembre 2021 dans le cadre des premières journées qualificatives à la Coupe du monde de football Qatar 2022. La rencontre va se jouer à huis clos pour deux raisons.

Le match du jeudi 2 septembre 2021 qui opposera le Bénin au Madagascar dans le cadre des éliminatoires du mondial de football Qatar 2022 va se jouer sans spectateurs. C’est qui ressort de l’autorisation accordée par la Confédération Africaine de Football (Caf) le vendredi 27 août dernier à la Fédération malgache de football à la suite d’une demande.

La raison évoquée dans la lettre est le contexte sanitaire marqué par la pandémie de coronavirus. Selon les recommandations de la FIFA, les matchs doivent se tenir à huis clos en raison de la Covid-19.

Mais il n’y a pas que la raison sanitaire qui motive la décision. La sécurité du stade ‘’Barea’’ qui abritera le match ‘’Les Ecureuils’’ du Bénin contre les ‘’Barea’’ de Madagascar est mise en cause. Selon le directeur du développement de la CAF Raul Chipenda, « la conformité aux exigences du stade et la sûreté et sécurité du site » posent problème. Ce qui a motivé la Caf dans sa décision.

Il faut préciser que les travaux de rénovation du stade Barea étaient à 80% de réalisation en juin dernier. Le stade n’a pas encore été inauguré mais a accueilli les festivités des 60 ans de l’indépendance du Madagascar. L’inauguration officielle du stade devait se faire avant le match du 2 septembre.

Les entrées du stade sont trop étroites pour la foule, selon les informations. Un mouvement de foule a causé, en 2018, 1 mort et 37 blessés lors des éliminatoires à la CAN 2019. 18 morts ont été également enregistrés à la suite d’une bousculade en juin 2019 lors des festivités de l’indépendance du Madagascar.

Les Barea de Madagascar accueillent ‘’Les Ecureuils’’ du Bénin le 2 septembre 2021. Les Ecureuils vont ensuite se déplacer à Dar es Salam (Tanzanie), le 6 septembre, pour jouer contre la République Démocratique du Congo dans le cadre des premières journées qualificatives à la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Le 24 août dernier le sélectionneur Michel Dussuyer a rendu public la liste du Onze national.

LES ECUREUILS SELECTIONNES PAR MICHEL DUSSUYER

Gardiens

ALLAGBE Saturnin

DANDJINOU Marcel

KAKPO Chérif Dine

Défenseurs

ADENON Abdoul Khaled

ADILEHOU Moïse

ASSOGBA Youssouf

BOUROU Samadou

DOREMUS Melvyn

HOUNTONDJI Cédric

ROCHE Yohan

VERDON Olivier

Milieux de terrain

ADEOTI Jordan

ALHINVI Mattéo

D’ALMEIDA Sessi

KOSSI Rodrigue

OLAITAN Junior

TIDJANI Anaane

Attaquants

DOSSOU Jodel

KOUKPO Marcellin

GOMEZ Charbel

MOUNIE Steve

POTE Michaël

SEGBE AZANKPO Désiré

SOUKOU Cebio

M. M.

30 août 2021 par