Pas de composition ce lundi pour certains candidats au Bac

Pas d’examen ce 17 juin pour les candidats présentés par des établissements privés non autorisés par l’Etat. Invité sur l’émission 90 minutes pour convaincre de Radio Bénin, le directeur de l’organisation technique du Baccalauréat a indiqué qu’il y a des établissements qui n’ont jamais déposé une demande pour former des élèves et n’ont jamais dispensé des cours, mais ont des candidats. « Ils ramassent les dossiers des candidats libres et se constituent en établissements. La veille du BAC, ils cherchent les établissements autorisés et leur reversent les candidats. C’est ce que nous appelons la sous-traitance à l’Office du Baccalauréat », a expliqué Taïrou Kora Mora.

Non seulement les établissements ne sont pas autorisés, souligne-t-il, mais certains candidats n’ont pas le profil exigé. « Il faut au moins faire une fois dans sa vie, la classe de Terminale et en donner les preuves, c’est-à-dire le relevé de notes ou le certificat de scolarité », a notifié Taïrou Kora Mora.

A l’en croire, une commission va siéger et donner une suite à tous ces dossiers. « Dans ce cas, les candidats ne sont pas responsables. Il ne faudrait pas les pénaliser. C’est les parents qui sont responsables. Le directeur va mettre sur pied une Commission chargée d’étudier ces dossiers », informe le Directeur de l’organisation technique du Baccalauréat.

