Pari réussi pour le Marathon Be The Best avec le soutien de la Sobebra

La première édition du Marathon Be the Best de Cotonou a eu lieu ce dimanche 24 avril 2022. Le Marathon a été sponsorisé entre autres par Moov Africa et la Sobebra.

L’événement sportif a réuni les professionnels et les amateurs de la course et de la marche. Il y a eu les catégories marche (5Km), course (10 km), semi-marathon (21 km) et marathon (42 km).

Quelques photos du Marathon Be the Best de Cotonou

