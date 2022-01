Parents et présumée sorcière arrêtés après le décès d’un enfant

Le corps sans vie d’un petit garçon a été retrouvé dans un champ à Aplahoué, département du Couffo. Une dame soupçonnée de sorcière ainsi que les parents de l’enfant sont gardés à la police.

Le garçon selon Frissons radio, serait malade avant sa mort. Les parents observant les maux dont il souffre, se sont rendus au domicile d’une dame qu’ils soupçonnent de sorcière, et à l’origine de la maladie ayant coûté la vie à leur enfant. Selon la même source, ils lui auraient exigé de guérir l’enfant.

Ayant pris peur, la présumée sorcière est allée se plaindre auprès du chef du village. A son retour, elle n’a plus retrouvé l’enfant malade et ses parents dans sa maison. Elle s’est alors rendue à la police.

Interpellés le 1er janvier, jour du nouvel an, les parents affirment qu’ils ne savent pas où se trouve leur enfant.

Le corps du petit garçon sera retrouvé le lendemain dans un champ. Les analyses effectuées sur le corps révèlent que le petit garçon est décédé depuis 03 jours. Sur instruction du procureur, le corps a été enterré, mais les parents et la dame soupçonnée sorcière, sont gardés à la police.

F. A. A.

5 janvier 2022 par