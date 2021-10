Owolobè relaxé, ses ministres condamnés à 3 ans de prison

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son verdict, ce mardi 26 octobre 2021, dans l’affaire bastonnade à la cour impériale de la fraternité Ogboni. La cour a relaxé l’empereur Owolobè au bénéfice du doute. Par contre, ses ministres au nombre de 08, ont été condamnés à 03 ans de prison ferme, et une amende de 200.000 francs CFA chacun.

Les ministres de la cour impériale de la fraternité Ogboni poursuivis dans l’affaire de bastonnade sont désormais fixés sur leur sort. 03 ans de prison ferme, et une amende de 200.000 francs CFA, c’est la peine que le juge du tribunal de Cotonou a requis contre eux. Ils ont été reconnus coupables des faits de ‘’coups et blessures volontaires’’ sur le sieur Ibrahim Zannou.

L’empereur mondial des Ogboni, Kabiessi Owolobè quant à lui, a été relaxé au bénéfice du doute. Selon le ministère public représenté par Me Jules Ahoga, celui-ci n’aurait pas participé à la bastonnade du plaignant Ibrahim Zannou. Une réquisition fustigée par Me Philibert Béhanzin, avocat de la victime.

Au cours de l’audience du mardi 19 octobre 2021, le ministère public avait requis la même peine contre les mis en cause dans cette affaire.

26 octobre 2021 par