Ouvrez un compte à UBA et gagnez un cadeau

La Banque UBA Bénin lance une promotion de fin d’année sur les comptes d’épargne. La campagne ‘’Ouvrez et Gagnez’’ cible les étudiants, les jeunes professionnels, les professionnels confirmés, les indépendants et les artisans.

Du nouveau à United Bank for Africa Bénin en cette fin d’année 2021. Pour le bonheur de la population, la banque lance la « Promo de fin d’année sur les comptes d’épargne » dans toutes ses agences. UBA récompense par un cadeau instantané tout client qui ouvre un compte d’épargne avec un dépôt minimum de 20.000 FCFA. Le client qui fait un dépôt minimum de 100.000 FCFA sur son compte d’épargne a droit à un cadeau.

UBA offre également un cadeau à l’étudiant qui ouvre un compte Nextgen avec un dépôt minimum de 5 000 FCFA. Il s’agit des comptes épargne et courant conçus et adaptés aux étudiants et qui leur permet d’économiser à leur rythme pour réaliser leur projet ou pour la gestion de leurs allocations universitaires.

Jusqu'au 31 Décembre 2021, ouvrez un compte épargne dans une de nos agences et repartez avec un cadeau 🎁#UbaBénin #AfricasGlobalBank pic.twitter.com/I8Tzprndvu — UBA Bénin (@UBABenin) December 3, 2021

La Banque a aussi pensé aux propriétaires de cartes prépayées. UBA accorde une réduction de 0,25 % sur les frais de chargement ou de 50 % sur les frais de renouvellement de la carte s’ils ouvrent un compte d’épargne. La « Promo de fin d’année sur les comptes d’épargne » prend fin le 31 décembre 2021.

