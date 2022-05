Ouverture des voies dans 02 arrondissements de Bohicon

Le maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeïda a procédé, mercredi 25 mai 2022, à la réception provisoire de plus de 10 kilomètres de voies dans l’arrondissement d’Avogbanna et 5 kilomètres dans l’arrondissement d’Agongointo.

Le projet d’ouverture des voies se poursuit dans la commune de Bohicon. Les populations de certains arrondissements ont désormais accès à de nouvelles voies (plus de 10 kilomètres de voies à Avogbanna et 5 kilomètres à Agongointo).

« Je suis très ému car depuis l’avènement de la décentralisation, je n’ai jamais vu dans le quartier Zoungoudo, des actions de développement de ce genre », s’est réjoui Arnaud Tohossoussi, citoyen du quartier Zoungoudo.

Pour le chef quartier Manaboè, Laurent Lakpome, l’ouverture des voies est une grande avancée dans les arrondissements de Bohicon. Il plaide pour l’accès à l’électricité dans certaines zones.

Dah Tonou, tête couronnée, a remercié le maire de Bohicon pour la mise en œuvre de ce projet. « C’est pour la première fois qu’un maire accorde autant d’attention au quartier Zoungoudo. J’invite les citoyens à le remercier », a-t-il dit.

Le projet d’ouverture des voies a pour but d’urbaniser les quartiers de villes et faciliter la mobilité urbaine dans la commune.

« Les ouvertures de voies relèvent des besoins véritables de la population. Ces quinze kilomètres de voies ouvertes à Avogbanna et Agongointo annoncent l’extension des réseaux de la SBEE et de la SONEB. Tout ceci pour que nos citoyens vivent dans de meilleures conditions », a déclaré le maire de Bohicon. Rufino d’Almeïda promet de poursuivre les actions de désenclavement des quartiers et villages de la commune.

