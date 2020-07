Le ministre du commerce et de l’industrie, Shadia Assouma a ouvert ce mardi 14 juillet 2020, un atelier de réflexion sur les cultures de rente. Ces assises seront l’occasion pour les cadres du ministère du commerce et autres structures sous tutelle, de réfléchir à comment rendre plus opérationnelles des cultures telles que le karité, le cajou et le soja.

Selon le ministre du commerce et de l’industrie, Shadia Assouma, « les filières d’exportation et de rente comme le cajou, le karité et le soja sont d’une grande importance pour l’économie nationale ». Ces cultures concourent à « la mobilisation des devises et contribuent aussi avec le coton à l’équilibre de la balance des paiements du pays », a-t-elle souligné.

Durant les trois jours que dureront les travaux, plusieurs communications sont prévues. Les participants seront édifiés sur les expériences des pays comme la Tanzanie et le Mozambique. Ils seront également appelés à travailler pour adapter les réalités du Bénin aux documents qui leur seront soumis.

Au terme de l’atelier, un modèle de commercialisation et un cadre règlementaire sera mis en place pour ces cultures, et transmis au chef de l’Etat.

F. A. A.

15 juillet 2020 par