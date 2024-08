Orana Farms nait sur les cendres de la Sonafel

Si le déclin du véritable tissu industriel qu’incarnait la Société nationale des fruits et légumes (Sonafel) reste préjudiciable à la révolution de l’agrumiculture, l’espoir renait à nouveau avec Orana Farms, un vaste projet de plantations d’orange, de mangue et de fruit de la passion. Porté par l’industriel de renom, Togbédji Ahokpa, le projet “Orana Farms“ s’inscrit dans la dynamique de garantir la disponibilité de matières premières indispensables au fonctionnement de l’usine Orana de Za-Kpota, l’une des plus grandes usines de production de concentré d’orange en Afrique.

Des centaines de Milliards de Franc CFA d’investissements seront consentis pour la mise en œuvre d’Orana Farms. Environ 100 000 hectares de plantations d’orange, de mangue et de fruit de la passion seront bientôt perceptibles à travers tout le territoire national du Bénin.

Un projet ambitieux nommé “Orana Farms“ prend ainsi corps et permettra de garantir plus de 200 000 emplois à raison de deux personnes employées à l’hectare. Jamais aucune initiative n’a généré autant d’emplois dans le domaine de l’agriculture. Faisant toujours preuve d’une audace dans l’investissement, celui que l’on surnomme l’industriel noir, Togbédji Ahokpa entend marquer de ses empreintes indélébiles la révolution industrielle en Afrique mais aussi celle de l’agrumiculture dans la sous-région ouest-africaine.

Né sur les cendres de la Société nationale des fruits et légumes (Sonafel) perçue comme un véritable tissu industriel et une marque vendable, Orana Farms entend réécrire l’histoire en se positionnant comme un vrai label. En effet, grâce à la vision éclairée d’industrialisation et de transformation de l’agriculture du Président de la République, Patrice Talon et de son gouvernement, Orana Farms pourra récupérer les domaines à l’abandon de la Sonafel notamment à Djougou, Papatia, Birni, Sinahou, Bérécingou, Za-Kpota etc. Orana Farms se concrétise avec le concours du Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui sans oublier la dynamique équipe de l’Agence territoriale de développement agricole Pôle 5 (ATDA 5).

Si le Brésil, premier producteur d’oranges dans le monde se positionne comme le partenaire technique d’Orana Farms, l’expertise locale est d’ailleurs mise à contribution. Des différentes études aux technologies à déployer (Agritech), les meilleures compétences locales sont sollicitées. La Société nationale de mécanisation agricole (SoNaMA) ainsi que la Société béninoise des aménagements agricoles (SoBAA) mais surtout la Société pour le développement du Coton (Sodeco) y jouent un rôle prépondérant.

Voyage de Patrice Talon au Brésil : le déclic

Si la concrétisation d’un tel projet ambitieux se faisait à peine ressentir, le voyage du Chef de l’Etat, Patrice Talon se révèle être le déclic. « Les choses se sont accélérées depuis la visite du Président de la République au Brésil », confie une source proche d’Orana Farms. A titre illustratif, la première phase qui devrait permettre d’ensemencer 20 000 hectares est imminente avec comme impact, plus de 40 000 emplois garantis. Des milliers de béninois pourront donc sortir de l’oisiveté et s’offrir de l’emploi sur le long terme.

Plus important, les paysans locaux pourront également bénéficier des semences à haut rendement grâce à Orana Farms qui se refuse d’adopter une posture concurrentielle avec les paysans locaux. Orana Farms entend donc prêter main forte aux paysans locaux dans l’optique de contribuer à l’amélioration de leur rendement. Alors que les semences disponibles permettent de produire moins de cinq (05) tonnes à l’hectare par an, les semences importées permettront de produire quarante-cinq (45) tonnes à l’hectare par an. Orana Farms se révèle donc être une opportunité unique pour les paysans et pour l’économie nationale.

Togbédji Ahokpa : Une vision pour le repositionnement de l’agriculture en Afrique…

Modèle inspirant de réussite, Togbédji Ahokpa, Président Directeur Général (PDG) de Orana Farms se révèle être porteur d’une vision, orientée vers l’essor industriel du continent africain, vivier de matières premières. Porteur du projet “Orana Farms“, cet industriel succès a su déjà positionner Orana comme une marque déposée et une référence en ce qui concerne la production et la transformation d’oranges en Afrique.

Jeune et très ambitieux, Togbédji Ahokpa peut bien se targuer d’un puissant réseau financier et du soutien du gouvernement béninois pour écrire l’une des plus belles pages de l’industrialisation en Afrique et au Bénin, en particulier. Habitué à réussir là où l’on y trouve aucune marge de réussite, Togbédji Ahokpa a souvent su oser et la réalité force désormais l’admiration. Orana Farms ne dérobera pas à la régle. Faut-il le souligner, l’usine de transformation d’oranges de Za-Kpota sera bientôt opérationnelle et les premiers fûts de concentré d’orange débarquent incessamment sur le marché africain et international.

