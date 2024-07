"On va se servir de ce que j’ai vécu et repartir" (V. Houinato)

Battu d’entrée ce mardi dans la catégorie -81 kg par l’Italien Antonio Esposito aux Jeux de Paris, le Judoka Valentin Houinato s’est livré à la presse. L’athlète béninois est déjà tourné vers l’avant.

Valentin Houinato était sur les tapis ce mardi pour combattre dans la catégorie -81 kg Antonio Esposito. Bien que prêt il a été éliminé au terme de ce premier combat d’entrée en lice. Après la défaite, il est revenu sur les faits au micro de France 24. "Le sentiment est ambivalent. Il y a de la déception, mais aussi de la fierté, car maintenant je peux réaliser tout ce qui s’est passé", a-t-il commencé avant d’ajouter : "Sur le papier, face au 13e mondial, je pars perdant. Mais on avait bien préparé avec mon entraîneur. Je me sentais bien. Je fais une erreur debout, mais je ne panique pas. Je savais qu’il y avait mieux à faire face à lui et sur le tour d’après. Ils ont cette expérience du très haut niveau que je n’ai pas encore. Aux Jeux olympiques, il faut savoir être présent le jour J."

La chaude ambiance qui a présidé son combat dans l’Arena Champ-de-Mars l’avait pourtant séduit. "La salle est petite, mais elle fait un bruit dingue. En rentrant sur le tapis, je me suis dit que c’étaient mes potes qui criaient fort. Mais non ! Pendant le combat, j’ai entendu la salle, ça m’a donné un coup de boost sur une reprise. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que j’ai vécu. Ça n’éclipse pas la défaite, mais ça fait tellement chaud au cœur de se dire qu’on n’a pas fait tout ça pour rien. Merci le public !", a-t-il confié.

Le Béninois en a profité pour revenir sur son parcours en 2024. "Autant en 2023, tout allait bien. En 2024, c’était compliqué. Je ne sais pas si c’est l’approche des Jeux qui a joué, mais je me suis pété le coude, le genou qui était déjà fragile. Ensuite, j’ai fait une contre-performance aux championnats d’Afrique [éliminé au 1er tour alors qu’il était dans les favoris pour le titre]. Elle était franchement dégueulasse cette année. Mes entraîneurs ont réussi à me faire tourner la page. J’ai réussi à arriver ici avec juste la pression qu’il fallait. J’étais bien. Tout était réuni pour que ça fonctionne…", raconte-t-il.

Mais pour Valentin Houinato, la défaite est déjà dans le passé. On se tourne maintenant vers les futurs objectifs. Et pourquoi pas relever le défi aux JO Los Angeles 2028. "On va se servir de ce que j’ai vécu et repartir. Je ne m’arrête pas là ! Sur la route, il y aura quatre championnats d’Afrique, quatre championnat.", a-t-il conclu.

