"On va commencer avec le match le plus difficile" (G.Rohr)

Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards du Bénin était devant les journalistes ce jeudi 29 août 2024 à la salle de presse du stade Général Mathieu Kérékou. Objectif, dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés pour les matchs des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre le Nigéria et la Lybie. Le technicien en a profité pour se livrer sur la toute première rencontre.

Avant de recevoir la Libye à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Bénin devra sortir encore son beau jeu le 7 septembre prochain face au géant, Nigéria. Avec toutes les grandes stars présentes, les Super Eagles veulent se venger des Guépards après la défaite historique en juin lors des qualificatifs du Mondial 2026 (2-1). Quoiqu’il en soit, Gernot Rohr n’a pas peur.

En conférence de presse ce jeudi, il a évoqué le choc. "Nous avons retenu 25 joueurs. J’ai tenu à avoir une certaine continuité avec un groupe qui s’est bien comporté à Abidjan en Juin dernier. On commence avec le match le plus difficile contre une équipe qui, comme on l’a vu sur leur liste, le Nigeria a beaucoup de grands joueurs. Ils seront tous là cette fois-ci. Osimhen sera là, lui qui d’ailleurs n’a pas non plus signé pour l’instant, William Troost-Ekong, qui a été désigné meilleur joueur de la CAN. Donc on aura vraiment en face de nous le top du football africain.", a-t-il fait savoir.

Par la suite, Gernot Rohr a été amené à justifier la raison derrière la convocation de plusieurs joueurs tels que Saturnin Allagbe et Jordel Dossou qui sont actuellement sans club. Pour le sélectionneur, il n’y a pas de raison d’abandonner de si tôt des joueurs en difficulté. "On ne fait pas partie des entraîneurs qui jettent des joueurs parce que pendant quelques mois ils sont en difficulté, c’est un joueur (Saturnin Allagbé) qui a beaucoup de mérite pour son pays, c’est un joueur irréprochable, c’est le vice-capitaine de l’équipe. Avant de l’écarter et de le jeter, on lui donne encore la possibilité de venir en tant que 2/3ème gardien pour jouer le rôle qui est très important, le rôle d’ancien.", a-t-il justifié.

Sur l’absence de Cebio Soukou parmi les joueurs appelés, Gernot Rohr s’explique : "Lorsque vous regardez la liste, qui doit-on enlever pour le mettre ? Déjà qu’il a annoncé sa retraite, comment voulez-vous que j’appelle un joueur en retraite ? Pour le moment je n’ai pas eu un signe qu’il est toujours intéressé."

Suite à la liste rendue officielle ce jeudi, les 25 joueurs convoqués sont attendus à l’hôtel Sofitel Ivoire d’Abidjan à partir du lundi 02 septembre 2024.

J.S

29 août 2024 par ,