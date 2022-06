« On était dans le jeu mais, on a dormi un peu ›› (M. Latoundji)

L’entraîneur des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji, a animé la conférence d’après match au terme de la rencontre face au Mozambique ce mercredi 08 juin 2022. Le sélectionneur s’est dit très déçu du résultat de ses poulains, mais nourrit toujours l’espoir que le Bénin pourra se relancer dans la campagne des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.



Les Ecureuils du Bénin ont été battus ce mercredi 08 juin au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ils ont perdu la rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face aux Mambas du Mozambique, plus déterminés et très engagés par un score de 1 but à 0.

Au cours de la conférence de presse d’après match, l’entraîneur Moussa Latoundji a exprimé sa désolation. « On était bien dans le jeu mais on a dormi un peu. Le haut niveau aussi, si vous dormez un peu, ça paie automatiquement », a-t-il laissé entendre. Tout en reconnaissant que la sélection nationale est en difficulté actuellement, le technicien béninois rassure que ce n’est pas encore la fin. « On va continuer à travailler. On peut aussi aller là-bas et gagner. L’intention avant, c’était de renouer la confiance avec les supporteurs, mais ça n’a pas été le cas », a confié Moussa Latoundji.

Au terme de la deuxième journée de ces éliminatoires, le Bénin garde toujours la dernière place dans le groupe L avec 0 point.

F. A. A.

