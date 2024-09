"On est très motivés pour se qualifier" (Mounié)

A côté du sélectionneur du onze national Gernot Rohr, le capitaine Steve Mounié était en conférence de presse d’avant match ce vendredi 06 septembre 2024.

Ce samedi 7 septembre 2024, le Bénin affronte le Nigéria dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. A Uyo, les Guépards devront sortir leur grand jeu face aux Nigérians qui veulent se venger de la défaite de juin dernier (2-1). Par ailleurs, Steve Mounié, capitaine des Guépards, est confiant.

L’ancien avant-centre du Stade Brestois a évoqué l’état d’esprit de l’équipe en conférence de presse d’avant match ce vendredi. "On a un état d’esprit de conquérants et nous avons à cœur de faire de belles choses dans ces qualifications. Le match de demain est très important même s’il ne définit pas le reste de la qualification. Mais nous, on est très motivés pour se qualifier pour la prochaine CAN.", a-t-il confié.

De son côté, Gernot Rohr voit son équipe prête pour le défi à Uyo. "Le Nigéria et ses stars ? Nous sommes prêts pour le match. On sait que l’adversaire s’est renforcé avec des joueurs qui n’étaient pas présents en juin. Le match va être difficile ici mais on est prêts", a déclaré le sélectionneur des Guépards du Bénin.

Rendez-vous ce soir à 17h.

