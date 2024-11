"On a notre mot à dire" (Gernot Rohr)

Dans la soirée de ce mercredi 13 novembre 2024, le sélectionneur de l’équipe nationale, Gernot Rohr, répondait aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le technicien sait ce qui attend son équipe face à une équipe nigériane à craindre sur le papier.

À la veille du choc Bénin vs Nigéria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Gernot Rohr s’est présenté en conférence de presse. Avant de se livrer sur le match, le sélectionneur béninois a été interrogé sur les cas Ryan Adigo et Lenny Pirringuel.

"Ryan joue maintenant arrière latéral, depuis quelques mois, dans son club. On avait besoin de quelqu’un à ce poste, et c’est pour ça qu’il est là. Lenny a changé de club. Avec sa vivacité, il peut nous apporter. Les deux peuvent nous aider déjà dès demain. Ils sont bien !", a confié le technicien franco-allemand. Comptant sur les jeunes talents dont il dispose dans son équipe, Gernot Rohr se dit prêt à créer la surprise face aux Super Eagles.

"Quand je disais hier que le Nigéria est pratiquement au complet, ce n’est ni la peur ni la crainte. Je suis réaliste. On sait qu’ils sont favoris sur le papier et qu’il va falloir un exploit pour les battre encore. Mais, on est confiant, malgré les absences que nous avons, que nous pouvons faire un bon match. On a notre mot à dire. C’est vrai qu’on connaîtra le résultat du match Rwanda-Libye avant le démarrage de notre rencontre mais ça ne va pas influencer notre envie de gagner. Nous avons envie de remporter ce match.", ajoute-t-il.

Également présent face aux hommes des médias, Steve Mounié, capitaine des Guépards, sait ce qu’il faut faire pour mettre le Nigéria en difficulté. "Il faudra qu’on soit bien compact, qu’on défende bien ensemble, qu’on ait la même idée sur le terrain. Si on veut faire quoi que ce soit face à cette équipe du Nigéria, il faudra savoir aussi leur répondre offensivement tout en défendant bien. La clé, c’est de marquer des buts.", a-t-il déclaré.

Réponse ce jeudi au Stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

J.S

14 novembre 2024 par ,