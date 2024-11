Olivier Verdon lâche les Guépards sur le champ de bataille !

En novembre 2024 le Bénin avait besoin de ses guerriers à Abidjan et à Tripoli pour la bataille de la qualification pour la 35e édition de la CAN. Les Guépards avaient 6 points avant les rencontres décisives face au Nigéria et au Rwanda. Le Nigeria affiche complet avec sa sélection de Top players. Adémola, Oshimen ou Boniface, ils sont en feu dans les championnats européens. Pour les contrer, Gernot Rohr a besoin de joueurs expérimentés, motivés et surtout déterminés.

En l’absence de Cédric Hountondji blessé, Olivier Verdon qui a disputé la CAN 2019 en Egypte est l’élément le plus important de la défense des Guépards. Buteur le weekend sur la troisième réalisation de son club, le beau gosse ou le séducteur était vraiment attendu à Abidjan. Il pose un lapin, il ne vient pas, Gernot Rohr est troublé mais garde son sang-froid. Verdon et son clan auraient envoyé un papier médical bidon pour justifier son absence. Ce n’est pas une première. Visiblement il ne supporte pas être la doublure de Cédric Hountondji ou de Mohamed Tijani.

Rohr sort l’as de pique, confie la défense centrale à Yohan Roche et à Mohamed Tijani. Rappelle Moise Adilèhou, l’un des meilleurs amis en sélection d’Olivier Verdon. Sans olivier Verdon le pays se qualifie pour une cinquième coupe d’Afrique des nations. Des millions de béninois font également la découverte de Ouorou Tamimou qui a assuré. Rohr a posé un acte fort en se privant du meilleur passeur Sebio Soukou. Il se qualifie sans Verdon qui l’a abandonné. Rohr très protecteur de ses joueurs joue le jeu en conférence de presse et parle de la blessure de Olivier Verdon alors qu’il n’a jamais réussi à lui parler au téléphone.

De ce fait, Olivier Verdon doit commencer par se poser de vraies questions sur son avenir au sein de la sélection nationale . A part son match de référence face au Togo en 2019, quel autre match a-t-il réussi à faire ? Tout porte à croire que La sélection et les regroupements sont des moments de vacances pour lui . Pourquoi Olivier Verdon déteste la concurrence saine ? Rohr va-t-il le rappeler ? Est-il intouchable ? Pourquoi la Fédération Béninoise de Football est si inoffensive face à un tel comportement ? La sélection nationale a-t-elle un code de discipline ?

Judicael ZOHOUN

