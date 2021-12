OFFRE D’EMPLOI

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons un Community Manager qualifié pour rejoindre notre équipe !

Si vous êtes un professionnel féru de technologie, avec de l’expérience dans les médias sociaux et les événements promotionnels, nous aimerions discuter avec vous.

Notre candidat idéal devra posséder des compétences exceptionnelles en communication écrite et orale et être capable de développer des contenus attrayants. Si vous êtes une personne sociable, dotée d’excellentes compétences en matière de service à la clientèle et capable de modérer les conversations en ligne et hors ligne avec notre communauté, ce poste peut être pour vous.

Vous devez être capable d’agir comme le visage et la voix de notre fédération et de gérer toutes les communications de la communauté en ligne.

RESPONSABILITÉS

Définir et mettre en œuvre des campagnes sur les médias sociaux en accord avec la stratégie de la fédération.

Concevoir du contenu (texte, image, vidéo) adapté pour les comptes sur les médias sociaux.

Répondre aux commentaires et aux demandes des abonnés.

Suivre les réactions et les critiques en ligne et faire des comptes-rendus réguliers.

Organiser et participer à des événements pour créer une communauté et renforcer la notoriété de la fédération.

Assurer la liaison et coordonner avec les équipes de communication et de relations publiques pour se tenir au courant des nouvelles et assurer la cohérence du message.

Se tenir au courant des tendances en matière de technologie numérique.

EXIGENCES

Expérience pratique de la gestion de médias sociaux

Excellentes compétences rédactionnelles

Expérience du lancement d’initiatives communautaires (par exemple, création d’un forum en ligne, création d’événements, rédaction d’une lettre d’information par courriel…).

Souci du détail et capacité à mener plusieurs tâches de front

Capacité à identifier et à suivre les indicateurs pertinents de la communauté.

Capacité à interpréter le trafic sur un site web et les mesures d’engagement des clients en ligne.

Connaissance du marketing en ligne et des canaux de commercialisation/monétisation.

DEPOT DE DOSSIER

Le dossier de candidature comportant tous les documents nécessaires pouvant clairement indiqué le profil du postulant doit être envoyé par voie électronique à l’adresse suivante : federation_beninoise_handball@yahoo.fr au plus tard le vendredi 31 décembre 2021 à 14h00.

PROCEDURE DE SELECTION

Après étude de dossiers, les meilleurs (e)s candidat(e)s retenu(e)s passeront un entretien de sélection.

