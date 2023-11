"Nous jouerons mieux contre le Lesotho mardi"

Évidemment, le sélectionneur des Guépards du Bénin était en conférence de presse d’après match après la défaite de ce samedi 18 Novembre 2023 face à l’Afrique du Sud. Le coach du onze national a encore fait ce qui est devenu pratiquement son quotidien : présenter des excuses et faire des promesses qui ne se réalisent jamais.

On l’a encore senti après le nouveau revers des Guépards du Bénin samedi soir en Afrique du Sud d’entrée dans les qualificatifs pour le Mondial 2026. Les amoureux du football béninois sont visiblement découragés, abattus et en grande colère vue la prestation désastreuse des poulains de Gernot Rohr.

Sur un score de 2 buts à 1, les Béninois se sont inclinés au terme de leur premier match des éliminatoires, eux qui visent une première qualification pour la compétition mère. Toujours sans aucune victoire à son actif depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe nationale, Gernot Rohr était en conférence de presse après le match.

Et bien sûr, l’ancien coach du Nigéria a de nouveau justifié comme à chaque fois, cette nouvelle défaite.

« Nous avons essayé rivaliser, mais l’expérience et la complicité du bloc des joueurs de Mamelodi Sundowns, vous voyez qu’ils se connaissent très bien. Nous n’avons pas cette complicité dans notre équipe. Lorsque vous avez un bloc avec six ou sept joueurs d’un grand club, il est toujours plus facile de faire un bon jeu collectif comme ils l’ont fait, surtout en première mi-temps. Mais ce n’est pas une excuse. L’Afrique du Sud était une meilleure équipe, nous chercherons à mieux jouer contre le Lesotho mardi. », a-t-il déclaré.

Rendez-vous donc mardi. Peut-être que pour ce dernier match de l’année pour le onze national, Rohr nous réserve une victoire surprise.

