"Nous allons jouer toutes nos cartes" (Toïbath KIFFOULY)

Au stade de la Paix à Bouaké ce vendredi 22 août 2024, Aïnonvi FC va affronter EDO Queens en finale des éliminatoires de la Ligue des Champions féminine de la zone ouest B. A la veille du choc, le coach des Béninoises était en conférence de presse. Toïbath KIFFOULY voit ses filles prêtes pour créer l’histoire.

"Les filles sont motivées et sereines. Nous avons profité des quelques heures de repos pour revoir quelques aspects. À ce stade de la compétition, nous n’avons plus rien à perdre. Nous allons jouer toutes nos cartes pour tenter de rentrer au pays avec le trophée.", a confié ce jeudi Toïbath KIFFOULY. Aïnonvi FC compte bien entrer dans l’histoire ce vendredi et ceci avec seulement la victoire.

De son côté, Faridatou LIGALI, attaquante de Aïnonvi FC s’est également exprimée. "Je peux dire que le groupe se porte bien et l’ambiance est au top à la veille de cette finale. Demain, nous allons nous battre ensemble comme nous l’avions fait depuis le début du tournoi. Certes, l’adversaire est favori, mais si nous arrivons à être efficaces dans les deux surfaces, nous avons des chances de le faire tomber.", a-t-elle confié.

Dès le coup d’envoi de la finale, il faudra sortir le grand jeu pour revenir à Cotonou avec le trophée.

J.S

23 août 2024 par