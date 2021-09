Noom Hotel Abidjan Plateau ouvre ses portes

Après l’ouverture du Seen Hotel Abidjan Plateau en 2017, le groupe hôtelier panafricain Mangalis poursuit son expansion en Côte d’Ivoire avec l’ouverture du Noom Hotel Abidjan Plateau.

Cette tour de 24 étages, nouveau joyau 5 étoiles du groupe, a ouvert ses portes le mardi 14 septembre 2021 en « soft opening ». Situé au cœur du Plateau, le quartier d’affaires de la capitale économique ivoirienne, avec une vue imprenable sur la lagune, le Noom Hotel Abidjan plateau est un hôtel moderne conçu pour allier business et plaisir, performance et élégance. L’Hôtel propose notamment plus de 3 000 m² de salles de conférence et réception modulables, un restaurant d’exception au 7ème étage, « Le Boulevard », dirigé par Lorna Boboua-Do Sacramento, cheffe exécutive du groupe Mangalis, 2 bars au 7ème étage, une terrasse offrant une vue panoramique, une piscine infinie et 179 chambres et suites afin de correspondre aux attentes d’une clientèle diversifiée.

Ce complexe, de plus de 50 millions d’euros, financé sur fonds propres par le groupe panafricain Mangalis, filiale de Teyliom répond aux standards internationaux et se positionne comme une référence hôtelière. Du fait du contexte sanitaire actuel, Mangalis Hotel group a renforcé son dispositif pour offrir à sa clientèle les standards de sécurité et de propreté les plus élevés.

Cette ouverture du Noom Hotel Abidjan Plateau renforce le rayonnement et le positionnement de la Côte d’Ivoire en tant que pôle économique et culturel moteur à l’échelle régionale. Il s’insère par ailleurs dans le sillage du plan national de développement touristique « Sublime Côte d’Ivoire », dont le but est de positionner le pays dans le top 5 des destinations touristiques africaines.

« C’est avec un grand plaisir que nous inaugurons le Noom Hotel Abidjan Plateau. Cet hôtel est la concrétisation du travail de l’ensemble des équipes du groupe Mangalis et vient répondre aux besoins d’une clientèle locale, régionale et internationale en quête de services d’exception. Il se démarque par sa modernité et son avant-gardisme. Il retranscrit à la perfection la volonté du groupe Mangalis de doter la perle des lagunes d’un écrin de luxe », a déclaré Jorgen Jorgensen, Directeur Général du Noom Hotel Abidjan Plateau.

A propos :

Mangalis Hotel Group

Créé en 2012, Mangalis Hotel Group est un groupe hotellier présent en Afrique, fililale de la Holding Teyliom International, qui a pour mission principale de développer et gérer des enseignes d’hôtels innovantes en Afrique. Afin de répondre aux exigences des différents secteurs du marché et de devenir la référence de l’hôtellerie en Afrique, Mangalis Hotel Group se décline en trois catégories : Noom Hotels pour le haut de gamme, Seen Hotels pour le milieu de gamme et Yaas Hotels pour une gammme plus économique.

Teyliom International

Teyliom est un groupe panafricain avec une forte présence dans divers secteurs d’activités en Afrique de l’Ouest et du Centre tels que l’immobilier, l’hôtellerie, la finance, l’industrie, l’énergie, la logistique et les télécommunications.

22 septembre 2021 par