Noélie Yarigo fait son entrée ce vendredi

Après les déceptions de Alexis Kpadé et Valentin Houinato, le Bénin peut compter sur son Amazone Noélie Yarigo aux Jeux de Paris. L’athlète béninoise qui ne cesse d’honorer le pays entre dans la danse ce vendredi 02 août 2024 sur les 800 M (Série 4).

Ce sera à partir de 18h45, heure de Cotonou. On connaît d’ores et déjà toutes les adversaires de Noélie Yarigo. Il s’agit de la Britannique Keely Hodgkinson, 22 ans, (1:54.61), l’Américaine Nia Akins, 26 ans, (1:57.36), l’Australienne Catriona Bisset, 30 ans, (1:57.78), la Jamaicaine Adelle Tracey, 31 ans, (1:58.41), l’Allemande Majtie Kolberg, 24 ans, (1:58.74), la Finlandaise Eveliina Maattanen, 28 ans, (1:59.59), la Bostwanaise Oratile Nowe, 24 ans, ( 1:59.69) et Perina Lokure Nakang, 21 ans, de l’équipe olympique des réfugiés (2:12:74).

A noter que les trois (03) premières de chaque série se qualifient pour les demi-finales.

J.S

1er août 2024