Nicaise Fagnon rassure les consommateurs du ‘’Wagashi’’

Le fromage à base de lait communément appelé ‘’Wagashi’’ est-il empoisonné par la communauté qui le prépare aux fins de vengeance d’un des leurs tué comme le font croire certaines informations ? Faux ! Ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours ne sont pas à considérer, selon le député Nicaise Fagnon et ancien maire de la commune de Dassa-Zoumè.

« Je vous prie de ne pas considérer ces messages qui circulent depuis peu et qui font état d’un empoisonnement au fromage fait à base du lait », a indiqué Nicaise Fagnon, député, ex-ministre et ancien maire de Dassa, mardi 25 avril 2023 sur une radio locale.

« (…) Je rassure tous les consommateurs de ce qu’il n’y rien à craindre. Moi-même en me déplaçant, j’ai pris du fromage, avant de me déplacer, j’ai pris du fromage à l’igname pilée hier (24 avril 2023, NDLR). Donc, c’est de fausses allégations », a précisé le député de la 9è Circonscription Electorale.

Nicaise Fagnon n’a pas manqué de présenter des excuses à la communauté mise en cause à travers ces fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.

L’ex maire de Dassa entend porter plainte contre X pour que les auteurs et ceux qui ont relayé ces ‘’infox’’ soient poursuivis et subissent la rigueur de la loi notamment le Code du numérique en vigueur en République du Bénin.

M. M.

25 avril 2023 par ,