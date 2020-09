L’Union des Journalistes de la Presse libre Africaine (UJPLA) créée le 18 août 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et dont le siège est fixé à Cotonou (Bénin) a publié le mardi 15 septembre 2020, la composition de son Bureau exécutif.

Selon ses statuts, l’UJPLA a pour objet De défendre la liberté et la sécurité physique, morale, matérielle, sociale, économique, culturelle, politique, démocratique et les intérêts des journalistes sur le continent africain et hors d’Afrique lorsque le sort des journalistes africains y est en jeu, concerné, mêlé ou lié.

Bureau exécutif de l’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine ( U.J.P.L.A.).

International board / Union of JOURNALISTS for African free press

Président : Yao Noel ( Côte d’Ivoire)

Premier vice-Président : El Atouabi Majdouline ( Maroc)

2è Vice-Président : Josué Blaise Mbanga Kack ( Cameroun)

3è vice Président : Penwell Dlamini ( Afrique du sud )

4è vice-Président : Luciano Alberto ( Guinée Equatoriale)

5è vice-Président : Carlos Goncalves ( Angola)

Secrétaire général : Moustapha Dieye ( Sénégal)

Secrétaire général Adjoint ( Vakaba Toure ( Côte d’Ivoire)

Trésorier général : Lubunga Byaombe( RDC)

Trésorier général Adjoint : Emeline Amangoua Pehe ( Côte d’Ivoire)

Porte-parole : Khalil Ndiaye ( Sénégal)

Secrétaire Permanent : Virgile Ahissou ( Bénin)

Les commissaires aux comptes : Ferdinand Ayite (Togo ), DELPHINE B Fean ( Côte d’ivoire )

Les Délégués Chargés

*Délégué à la Formation : M. Guy Mario ( Togo)

* Délégué à la Communication : Elysée Yao ( Côte d’Ivoire)

*Délégué Adjoint à la communication : Ange Djeni ( Côte d’ivoire )

* Délégué auprès des organisations professionnelles et des institutions africaines : Vincent Botty ( Côte d’Ivoire)

* Délégué adjoint auprès des organisations professionnelles et des institutions africaines : Henry Lyimo ( Tanzanie)

* Délégué aux partenariats : Emelda Songa ( Zambie)

* Délégué à l’organisation : Cissé Thoumany ( Côte d’Ivoire)

* Délégué Adjoint à l’organisation : Brou Presthone ( Côte d’ivoire )

* Délégué aux Relations extérieures : Karim Diakhate ( Sénégal)

* Délégué aux études, projets et stratégies : Christophe KOFFI ( Côte d’ivoire )

* Délégué aux adhésions et sections nationales : Pascal yemboine Thiombiano ( Burkina Faso) :

Les Conseillers du Président :

Bruno Fannuchi ( France)

Marie Roger Biloa ( Cameroun)

Georges Ola Davies ( Sierra Leone- Nigeria)

Parfait Kouassi ( Côte d’Ivoire)

Sanogo Bakari ( Côte d’Ivoire)

Jean-Baptiste Akrou ( Cote d’Ivoire)

Lassina Serme ( Côte d’Ivoire)

Christian Migan( Bénin-Côte d’Ivoire)

Les Représentants Résidents de l’UJPLA :

Clément Yao ( Côte d’Ivoire) pour la France et l’Europe

Adjoint : Modesto Ayibatin ( Bénin et Guinée)

Martin Kakra Kouamé ( Côte d’Ivoire) pour le Canada

Gnaka Lagoke ( Côte d’Ivoire) pour les Etats-Unis

Sidibe Mamady ( Guinée) pour le Maroc et le Maghreb

Adjoint Mohammed Boudarham ( Maroc) pour le Maroc et le Maghreb,

Christian Ndota( Rca) pour la RCA,

Pierrot Koi( Tchad ), pour le Tchad.

Alhousseini Alhadji ( Mali) pour le Mali

Bah Mouctar ( Guinée ) pour la Guinée

Les Membres d’Honneur :

M. Ibrahim Sy Savane ( Côte d’Ivoire), journaliste, Ambassadeur de Cote d’Ivoire, Ancien ministre.

M. Boniface Vignon ( Bénin), journaliste, Ambassadeur du Bénin

